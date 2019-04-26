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Актриса Ирина Сенотова находится в больнице в тяжёлом состоянии

Культура

Её дочь Мария Оамер попросила материальной помощи у своих подписчиков в соцсети

Москва, 26 апреля 2019, 13:30 — REGNUM  Актриса театра, кино и телевидения Ирина Сенотова, знакомая зрителям по сериалам «Кармелита», «Петля времени» и «Общая терапия 2», попала в больницу. Об этом 26 апреля сообщила её дочь Мария Оамер на странице в Facebook.

https://www.facebook.com/mariya.oamer/posts/2191289414296488

По имеющейся информации, состояние Сенотовой оценивается как тяжёлое, её дочь попросила у своих подписчиков материальную помощь, по её словам, на лечение актрисы требуется «крупная сумма». Оамер сообщила, что сейчас она отдала на лечение матери все деньги.

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Напомним, Ирина Сенотова окончила училище имени Щукина в 1990 году. Известность у телезрителей она получила в 2009 году, когда на малые экраны вышел сериала «Кармелита. Цыганская страсть». С 2001 года Сенотова играет в театре «Современник».

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