Пятница, 26 Апреля 2019 года
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Вышел музыкальный сборник For the Throne, посвящённый «Игре престолов»

Культура

В него вошли композиции известных исполнителей

Нью-Йорк, США, 26 апреля 2019, 13:03 — REGNUM  В сеть выложили сборник For the Throne с песнями, на создание которых музыкантов вдохновил сериал канала HBO «Игра престолов». Его уже можно прослушать на сервисе Apple Music.

https://twitter.com/ComplexMusic/status/1121626975691345920

В сборник вошли композиции таких исполнителей, как Lil Peep, A$AP Rocky, The Weeknd, Muse, SZA, The National, Трэвис Скотт и других. Общая продолжительность сборника составляет 46 минут.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что сервис 2ГИС совместно с компанией Amediateka выпустили карту материков из «Игры престолов». Благодаря ей фанаты шоу получили возможность изучить географическое расположение знаковых мест Вестероса и Эссоса.

Читайте ранее в этом сюжете: Вестерос в 2ГИС: карта мира «Игры престолов» появилась на русском языке

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