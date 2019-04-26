Группа Rammstein показала силу радио в новом клипе

Берлин, , 12:43 — REGNUM Группа Rammstein выпустила новый клип на песню Radio. Ролик был опубликован сегодня, 26 апреля, на официальном YouTube-канале немецкого коллектива.

На момент написания этой заметки видео набрало более 335 тыс. просмотров. Стоит отметить, что администрация канала традиционно отключила комментарии к ролику.

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Напомним, в марте 2019 года Rammstein опубликовал скандальный клип на песню Deutschland. Ролик вызвал неоднозначную реакцию, в частности, Еврейская община Германии сочла его вызывающим. С момента публикации он набрал уже более 39 млн просмотров.

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