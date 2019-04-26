Володин: Быстрицкая обладала редким талантом и мастерством

Москва, , 12:23 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким актрисы Элины Быстрицкой в связи с ее смертью, сообщает пресс-служба Госдумы 26 апреля.

«Приношу искренние соболезнования родным, близким, ученикам и поклонникам Элины Быстрицкой», — отметил Володин.

Актриса скончалась на 92-м году жизни в Москве. По словам Володина, Быстрицкая могла передавать всю глубину человеческих чувств и переживаний, что свойственно далеко не всем. Кроме того, отметил он, актриса отличалась решительностью и твёрдостью характера, которые проявились еще в юности, во время работы в госпитале в годы Великой Отечественной войны.

«Она выступала на сценах ведущих московских театров — Пушкинского, Театра им. М. Ермоловой, стала легендой Малого театра, которому служила более шестидесяти лет. Несколько поколений зрителей восхищаются ее игрой в «Тихом Доне», которая до сих пор остается эталоном исполнения роли Аксиньи», — считает Володин.

По его словам, опыт и трудолюбие Быстрицкой, а также многолетняя педагогическая деятельность и активная жизненная позиция заслуживают глубочайшего уважения.

«Уход из жизни Элины Авраамовны Быстрицкой — невосполнимая утрата для отечественной культуры. Светлая память», — подчеркнул Володин.