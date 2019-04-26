Москва, , 12:21 — REGNUM

Прощание с актрисой, народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, вероятнее всего, состоится 29 апреля. Об этом сообщили в Малом театре.

По словам директора театра Тамары Михайловой, которые приводит РБК, траурное мероприятие пройдет на основной сцене Малого театра. Она также добавила, что руководство учреждения культуры хочет обратиться в мэрию, чтобы актриса была похоронена на Новодевичьем кладбище.

Коллегии, поклонники Элины Быстрицкой скорбят о тяжёлой и невосполнимой утрате.

«Малый театр с глубокой скорбью и печалью сообщает о том, что 26 апреля на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Русское искусство понесло невосполнимую потерю», — говорится в сообщении на сайте Малого театра, где актриса служила более 60 лет.

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«Ушла гениальная, изумительная, неповторимая актриса и женщина. Ушла целая эпоха! Просто невыносимая потеря», — пишут пользователи в соцсетях.

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«Умерла Элина Быстрицкая — потрясающая красавица, звезда советского кино. Если бы она сыграла только Аксинью в экранизации «Тихого Дона», она бы уже обессмертила свое имя. А Элина Авраамовна снялась еще в «Неоконченной повести», «Добровольцах», «Саге древних булгар»… А ещё на протяжении 60 лет она была примой Малого театра, переиграла множество ролей классического репертуара… А еще в годы войны она юной девочкой работала в полевом госпитале санитаркой, вытаскивала с того света раненых… Такая жизнь и такая судьба заслуживают нашей благодарности и самой долгой, светлой памяти», — написал Леонид П.

Как сообщало ИА REGNUM, народная артистка СССР Элина Быстрицкая умерла 26 апреля в возрасте 91 года после тяжелой болезни.

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