Звезды кино и театра соберутся в Железноводске

Москва, , 14:42 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС в Москве руководство Первого Международного кинофестиваля «Герой и время» обнародовало программу смотра, списки гостей и составы жюри, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Железноводск для участия в работе смотра, который состоится с 25 мая по 2 июня, посетят звезды кино и театра. Творческие встречи с публикой проведут народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, народный артист РСФСР Владимир Меньшов, заслуженный артист России Станислав Дужников, народная артистка России Ольга Волкова и др.

В рамках фестиваля состоятся спектакли. Так, Алиса Гребенщикова представит музыкально-поэтический спектакль «Капель», а группа студентов из мастерской н. а. РФ О. Б. Дроздовой и н. а. РФ Д. А. Певцова покажут сценическое воплощение поэмы «Мцыри».

По вечерам гости и жители курорта смогут посетить концерты Сергея Безрукова и группы «Крестный папа», Дмитрия Певцова и «Певцовъ-оркестра», Дмитрия Харатьяна, Оп-хлоп оркестра «ВИТАМИНЫ», эстрадно-духового оркестра «Диапазон». После церемонии открытия фестиваля перед гостями и участниками смотра с концертом выступит певица Пелагея, а после закрытия — Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra.

Как сообщалось ранее, в работе фестиваля примут участие авторы конкурсных картин из Италии, Швейцарии, Австрии, Франции, Японии, Индии, Нигерии, Израиля, Мексики, Ирана и России, всего — почти тридцать кинематографистов.