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В Екатеринбурге ждут начала съёмок нового фильма Ханта

Культура

О трудной подростковой жизни

Екатеринбург, 26 апреля 2019, 12:31 — REGNUM  В Екатеринбурге закончили кастинг для нового фильма Александра Ханта «Межсезонье». Об этом заявил заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Режиссер собирается снимать фильм в столице Среднего Урала со свердловскими же актёрами.

«Уже прошел кастинг с актёрами. Создатели фильма искали локации в Екатеринбурге и уже определились с местами. Буквально в мае июне приступят к съёмкам», — сказал областной чиновник.

В фильме затронут историю двух подростков, которые сбегают от родителей с оружием. Их приключения не обойдутся без криминальной составляющей. Сюжет частично основан на реальных событиях: в 2016 году в Пскове школьники обстреляли полицейских, после чего погибли.

«Межсезонье» расскажет о двух подростках, которые в знак протеста против запретов родителей сбегают из дома с оружием и отправляются «в рискованное криминальное путешествие».

«Там действительно очень интересная подростковая тема», — заверил журналистов Радченко.

Напомним, Александр Хант стал известен широкому зрителю после фильма «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» с Алексеем Серебряковым и Евгением Ткачуком. «Экспериментальный роуд-муви» получил награду в Карловых Варах, а самого Ханта наградили «Никой» в номинации «Открытие года».

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