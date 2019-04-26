На Урале снимут остросоциальный фильм по сказам Бажова

Екатеринбург, , 11:02 — REGNUM Сказы великого советского писателя Павла Бажова станут материалом для нового остросоциального художественного фильма, снятого в России. Об этом заявил режиссёр проекта Андрей Ким на пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам кинодеятеля, снять фильм по Бажову — это его «давняя мечта».

«Это надо делать не так, как принято в традиционной форме. Будет остросоциальный и современный фильм. В нём монтируются сказы Бажова с современной жизнью современных школьников. Фабула построена на том, что в школьном драмкружке ставят Бажова. Это даёт возможность взгляда со стороны», — сказал Ким.

Писателя режиссёр называет «великим и трагическим автором».

Когда выйдет фильм и кто сыграет главную роль, пока неизвестно. Ранее Андрей Ким снимал вместе со свердловской студией «Мастер» некоммерческий детский фильм «Земная сторона Луны», премьера которого состоится уже в конце апреля.

Напомним, 25 апреля 2019 года замминистра культуры Свердловской области Галина Головина назвала персонажей сказов Бажова «брендом региона».

2019 год на Среднем Урале объявлен Годом Бажова в честь 140-летия со дня рождения культового автора.

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