Организатор концертов Лободы скрылся с деньгами в неизвестном направлении

Москва, , 10:47 — REGNUM Российская певица Светлана Лобода отменила концерты, которые она должна была дать в рамках тура по Прибалтике. Причиной стало то, что организатор скрылся с деньгами в неизвестном направлении. Об этом певица сообщила 25 апреля на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BwrgkxnFa4a/

В выложенном в сеть видеообращении исполнительница сообщила, что Теймураз Топчиашвили, отвечавший за организацию её концертного тура, скрылся с деньгами и не стал выполнять свои обязательства. Певица успела дать концерты в Риге и Таллине, после чего узнала, что ей за них не заплатят.

Она отметила, что готова была бы дать бесплатные концерты, однако выяснилось, что владельцы площадок не получили оплату от организатора. Таким образом, Лобода отменила концерты, которые должны были пройти в Литве.

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Напомним, свой последний альбом H2LO Лобода выпустила в марте 2017 года. В 2019 году певица записала песню «Последний герой», которая вошла в саундтрек одноименного телешоу.

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