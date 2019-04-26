Егор Крид останется собой после ухода из Black Star

Москва, , 10:25 — REGNUM Егор Крид сможет и дальше выступать под своим псевдонимом после ухода из Black Star. Видео с соответствующим заявлением Пашу (Павла Курьянова) — генерального директора лейбла опубликовала Instagram-страница newsofegorkreed.

https://www.instagram.com/p/BwmcstNlGGB/

Пашу сообщил, что у исполнителя закончился контракт, в результате чего он решил отправиться в свободное плавание. На вопрос собеседника о причинах ухода Егора Крида из команды, глава Black Star сообщил, что стороны «договорились, но по-другому».

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Напомним, Егор Крид (Егор Булаткин) начал свою музыкальную карьеру в 2011 году. В апреле 2015 года он выпустил альбом «Холостяк», в мае 2017 вышла его пластинка «Что они знают?».

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