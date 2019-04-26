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Звезда «Богемской рапсодии» снимется в 25-м фильме про Джеймса Бонда

Культура

Рами Малек заявил, что ему не терпиться присоединиться к команде проекта

Лондон, 26 апреля 2019, 07:42 — REGNUM  В сеть выложили информацию об актёрском составе предстоящего 25-го фильма про Джеймса Бонда. Об этом 25 апреля сообщил портал BuzzFeed.

Компанию на съемочной площадке Дэниэлу Крейгу составит Рами Малек, он сыграет нового злодея. Актёр заявил, что он с нетерпением ждёт, когда у него появится возможность присоединиться к съёмочной группе. Кроме того, стало известно, что в качестве одного из авторов сценария выступит звезда сериалов «Флибэг» и «Убивая» Фиби Уоллер-Бридж.

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Напомним, снимать новую картину про Агента 007 будет снимать режиссёр Кэри Фукунага, работавший над созданием сериала «Настоящий детектив». В марте 2019 года ИА REGNUM сообщило, что в 25-м фильме Джеймс Бонд сядет за руль электрокара компании Aston Martin.

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