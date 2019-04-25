Главный приз ММКФ получил казахстанский фильм «Тренинг личностного роста»

Москва, , 22:44 — REGNUM Фильм «Тренинг личностного роста» казахстанского режиссёра Фархата Шарипова получил гран-при Московского международного кинофестиваля «Золотой Георгий». Церемония награждения победителей проходит вечером 25 апреля в московском театре «Россия».

Приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссуру получил итальянский режиссёр Валерио Мастандреа за фильм «Она смеется».

Награду за лучшую женскую роль получила иранская актриса Соха Ниасти за работу в картине «Моя жизнь на втором курсе». Приз за лучшую мужскую роль достался финскому актёру Томми Корпела, сыгравшему в фильме «Пустота».

41-й Московский международный кинофестиваль проходил в российской столице с 18 апреля. В основном конкурсе фестиваля были представлены 13 фильмов, снятых режиссёрами из разных стран мира.

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