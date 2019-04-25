Пятница, 26 Апреля 2019 года
02:56:14 МСК

Главный приз ММКФ получил казахстанский фильм «Тренинг личностного роста»

Культура

Церемония награждения победителей 41-го ММКФ состоялась вечером 25 апреля в Москве

Главный приз ММКФ получил казахстанский фильм «Тренинг личностного роста»
Цитата из к/ф «Тренинг личностного роста». Реж. Фархат Шарипов. 2018. Казахстан

Москва, 25 апреля 2019, 22:44 — REGNUM  Фильм «Тренинг личностного роста» казахстанского режиссёра Фархата Шарипова получил гран-при Московского международного кинофестиваля «Золотой Георгий». Церемония награждения победителей проходит вечером 25 апреля в московском театре «Россия».

Приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссуру получил итальянский режиссёр Валерио Мастандреа за фильм «Она смеется».

Награду за лучшую женскую роль получила иранская актриса Соха Ниасти за работу в картине «Моя жизнь на втором курсе». Приз за лучшую мужскую роль достался финскому актёру Томми Корпела, сыгравшему в фильме «Пустота».

41-й Московский международный кинофестиваль проходил в российской столице с 18 апреля. В основном конкурсе фестиваля были представлены 13 фильмов, снятых режиссёрами из разных стран мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Горбачёв не приехал на премьеру фильма о себе на ММКФ из-за госпитализации

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
41-й Московский международный кинофестиваль
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить