Вестерос в 2ГИС: карта мира «Игры престолов» появилась на русском языке

Москва, , 16:57 — REGNUM Справочный сервис 2ГИС и онлайн-кинотеатр Amediateka создали карту материков из сериала «Игра престолов» на русском языке. Рассказ о запуске совместного проекта был опубликован на странице 2ГИС в социальной сети во «ВКонтакте».

Пользователи могут подробно рассмотреть географическое положение всех значимых мест Вестероса (где находятся представители всех Великих Домов Семи Королевств) и Эссоса (по которому путешествовала с драконами Дейенерис Таргариен). Если нажать на город или место, то откроется карточка этого места с его описанием и рейтингом. Рейтинг составляют сами пользователи сервиса: любой желающий может рассказать о своем «путешествии» в вымышленные города.

«Очень плохой центр реабилитации. Дочь ослепла — по приезду её били палками. Не ведитесь на купоны. Приплыли сюда всего за 1 монету», — ругает Браавос Игорь В.

В том числе юмористическими отзывами «делились» и герои сериала. Например, об Утесе Кастерли (месте проживания представителей дома Ланнистеров) пользователь «Серый Червь» написал:

«Не осаждайте этот замок! Хозяева заявляют большой гарнизон, но по факту там три калеки на стенах».

Орлиному гнезду Тирион Ланнистер поставил всего одну звезду из пяти:

«Гостиничный сервис не очень: вместо окна — отсутствие стены, персонал хамский, пока золота не отсыпешь, вас ожидают только оскорбления и угрозы. Но вид, конечно, крутой. Еще предлагали аттракцион «Лунная дверь», но я отказался — не фанат экстрима».

А Ходор в описании замка Винтерфелл оказался лаконичнее некуда:

«ходор ходор ходор ходор ходор».

В то время как Джейме Ланнистер оценил Винтерфелл чуть лучше:

«Останавливался тут с любимой. Всё время казалось, что за нами подглядывают».

Кроме того, составители карты оставили посетителям сайта памятку Ночного дозора с клятвой дозорных, список, где проводились основные сражения сериала, а также рассказали об особенностях костюмов различных народов из сериала с комментариями костюмеров.

Финальный сезон фэнтези-сериала «Игра престолов» вышел 15 апреля в России. Каждая из 7 заключительных серий выходит раз в неделю. Фанаты все время размышляют о том, чем закончится эпическая история, длящаяся с 2011 года: например, согласно одной из теорий, главным антагонистом окажется персонаж Эмилии Кларк — Дейенерис Таргариен.

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