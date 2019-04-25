В Манчестере обнаружена рукопись с продолжением романа «Заводной апельсин»

Манчестер, Великобритания, , 15:48 — REGNUM В Манчестере (Великобритания) обнаружено неопубликованное продолжение культового романа Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин», передает немецкий канал n-tv со ссылкой на британские средства массовой информации.

Рукопись с рабочим названием The Clockwork Condition («Заводное состояние») была написана в 1972—1973 годах. Текст найден профессором литературы Эндрю Бисвеллом в архиве Бёрджесса. По его словам, эта работа является не романом, а «важным философским трактатом о современной природе человека».

Рукопись изначально находилась в доме писателя в Италии, но после его смерти в 1993 году дом был продан, а архив передан в Манчестер.

В 1971 году режиссер Стенли Кубрик экранизировал роман «Заводной апельсин». В найденной рукописи писатель выражает недовольство экранизацией, а также касается своей биографии.