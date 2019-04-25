Москва, , 15:10 — REGNUM

Российская группа «Любэ» совместно с коллективом «Фабрика» выпустила клип на песню «По мосту». Он был опубликован 24 апреля на YouTube-канале Matvey Music.

Как пояснила администрация канала, это «песня про летний отпуск на морском побережье в Крыму», до которого можно быстро добраться по Крымскому мосту. Участницы музыкального коллектива «Фабрика» снялись в клипе и выступили в качестве бэк-вокалисток. Автором песни «По мосту» является Игорь Матвиенко.

Читайте также: Мадонна выпустила первый клип на песню с альбома Madame X

Напомним, 22 февраля 2019 года группа «Любэ» выпустила клип на песню «Километры». Музыканты приурочили выпуск видео к празднованию Дня защитника Отечества.

Читайте ранее в этом сюжете: Ко Дню защитника Отечества группа «Любэ» создала новый клип

Читайте развитие сюжета: Егор Крид останется собой после ухода из Black Star