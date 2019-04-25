Биограф Бажова возмутился «антибольшевистским» нападкам на писателя

Екатеринбург, , 15:01 — REGNUM Нападки на великого советского писателя Павла Бажова за его «принадлежность к красным» не являются адекватными. Об этом заявил краевед, автор книги о жизни и творчестве Бажова Владимир Ушаков корреспонденту ИА REGNUM.

По мнению краеведа, подобные обвинения просто «не клеятся» к Бажову.

«Безобразие! Полное! Нужно ведь понимать тот период жизни, когда он жил. Сейчас очень легко всё перевернуть с ног на голову», — сказал Ушаков.

Критикам Бажова нужно вспомнить, что писателя порой и исключали из партии, а также подозревали в нём «перекрасившегося» эсера, считает краевед

«Но он не предал — никого и ничего. Он всё равно шел своим путём», — добавил биограф.

Напомним, во время голосования «Великие имена России» по переименованию аэропортов основатель Музея святости, исповедничества и подвижничества в Екатеринбурге Оксана Иванова боролась за исключения имени Бажова из голосования. А в выставке, подготовленной указанным учреждением, писатель обвинялся в «оправдании красного террора».

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