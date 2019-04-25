Видео: пьяный Николас Кейдж оторвался в караоке после развода с женой

Лос-Анджелес, США, , 14:08 — REGNUM Николас Кейдж исполнил песню Принса Purple Rain в одном из караоке-баров Лос-Анджелеса. По словам очевидцев, в этот момент актер был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ролик с его выступлением был опубликован на портале Comicbook.

Издание пишет, что несколько недель назад Кейдж развелся со своей четвёртой женой Эрикой Койке. Стоит отметить, что это произошло всего лишь через четырё дня после того, как пара зарегистрировала отношения. Кейдж и Койке не афишировали свой роман, по имеющейся информации, они стали встречаться в апреле 2018 года.

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Напомним, Purple Rain считается одной из самых знаковых песен в творчестве Принса. Она была написана специально для одноименно мюзикла режиссера Альберта Магноли. Некоторые поклонники музыканта считают, что текст этой композиции рассказывает о любви.

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