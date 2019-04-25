В Волгограде проходит Неделя арабской культуры

Волгоград, , 13:43 — REGNUM Пятая по счёту Неделя арабской культуры проходит в эти дни в Волгограде. Открытие фестиваля прошло на площадке Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ), сообщает 25 апреля пресс-служба вуза.

После торжественной части состоялся круглый стол «О правовом положении иностранных граждан (студентов) на территории РФ» с участием представителей администрации вуза, общественных организаций, центра противодействия экстремизму, а также сотрудников Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области.

Актуальные вопросы, с которыми из года в год сталкиваются иностранцы, студенты могли обсудить непосредственно с представителями правоохранительных органов. Так, ключевые для иностранных учащихся положения миграционного законодательства, связанные с правилами и сроками постановки на миграционный учет, порядком оформления визы и приглашений, разъяснил заместитель начальника отдела миграционного контроля регионального ГУ МВД России Сергей Газдюк.

Программа Недели арабской культуры включает в себя множество интересных событий в сфере культуры и спорта. На открытии зрители увидели зажигательный национальный танец, который исполнили студенты из Йемена, а также видеопрезентацию об истории фестиваля в Волгограде.

По традиции программа Недели арабской культуры в Волгограде насыщена спортивными событиями, в их числе — соревнования по настольному теннису, шахматам и футболу. Завершится фестиваль 30 апреля Гала-концертом в ДК Ворошиловского района областного центра.

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