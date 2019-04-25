Москва, , 16:31 — REGNUM Сегодня, 25 апреля, в Москве, в пресс-центре REGNUM, объявлен короткий список книжной премии Пушкинского Дома 2019 (Пушкин Хаус, Лондон).

Данную премию независимый центр русской культуры в Лондоне — Пушкин Хаус — ежегодно присуждает за лучшую книгу о России, написанную на английском языке в жанре нон-фикшн. Премия в размере 5 тысяч фунтов стерлингов вручается с 2013 года с целью содействовать пониманию России и русскоговорящего мира и поддержать интеллектуальные дебаты в этой области. В этом году приз получит автор книги о России, которая была опубликована в период с 1 января до 31 декабря 2018 года. К участию в конкурсе номинировано более ста книг по истории, политике и культуре России. В короткий список вошло шесть книг, посвящённых истории, политике, культуре, мемуарам, написанных авторами из Великобритании, США и Германии. Победитель Премии 2019 года будет объявлен 12 июня в Чартерхаусе в Лондоне на торжественном ужине.

Короткий список Pushkin House Russian Book Prize 2019:

Тейлор Даунинг «1983-й Мир на грани», издательство Little, Brown

Имея доступ к сотням необычайно новых документов, только что выпущенных в США, Тейлор Даунинг впервые может рассказать захватывающую, но правдивую историю о том, как ближний мир оказался на грани ядерной войны в 1983 году.

Марк Галеотти «Воры. Русская супермафия», издательство Yale University Press

Увлекательное исследование, описывающее путь воров во власть, начиная с раннего этапа до их адаптации в современной России, с её не скованной ничем олигархией, и в мире с его глобальными возможностями.

Элеонора Гильбурд «Увидеть Париж и умереть: Советские судьбы западной культуры», издательство Belknap Press at Harvard University Press

История перевода и присвоения, культурной дипломатии и эмоций. Эта история начинается в 50-х годах, когда культурный обмен с капиталистическими странами существенно изменился. Отныне, пусть строго дозированные, подвергавшиеся цензуре, западные тексты становились приемлемым и привычным — а в конце концов и незаметным, обыденным — явлением советской жизни. Закрытые территориальные границы расширяли жанровые границы: художественные альбомы, мемуары, или афиши кинофильмов становились травелогами, а травелоги оказывались вариантом переводов.

Бен Макинтайр «Шпион и предатель: великая шпионская история холодной войны», издательство Viking

Захватывающая история холодной войны от одного из величайших историков Великобритании. Бен Макинтайр рассказывает о шпионаже, предательстве и смелости, которые навсегда изменили ход холодной войны.

Екатерина Петровская «Кажется, Эстер», издательство 4th Estate

Семейная история Кати Петровской неразрывно связана с историей Европы ХХ века. Двоюродный дед застрелил немецкого дипломата в Москве в 1932 году и был приговорён к смертной казни. Дедушка, живший на Украине, исчез во время Второй мировой войны и появился лишь сорок лет спустя. Прабабушка, чьё имя может быть, а может и нет — Эстер, которая была слишком старой и хрупкой, чтобы покинуть Киев, и была убита нацистами возле своего дома.

Сергей Плоxий «Чернобыль: История трагедии», издательство Allen Lane

Книга о Чернобыльской катастрофе 1986 года рассказывает о людях, которые пытались предотвратить аварию, о ликвидаторах, учёных, солдатах и инженерах, которые имели дело с АЭС после аварии. Историк Сергей Плохий собрал информацию о катастрофе на ЧАЭС из материалов, которые ранее нигде не публиковались.

Жюри премии 2019:

Сергей Гуриев — экономист Европейского банка реконструкции и развития, профессор экономики парижской Школы политических наук (SciencesPo);

— экономист Европейского банка реконструкции и развития, профессор экономики парижской Школы политических наук (SciencesPo); Рейчел Кэмпбелл-Джонстон — главный искусствовед газеты TheTimes;

— главный искусствовед газеты TheTimes; Александр Дроздов — исполнительный директор Центра Ельцина;

— исполнительный директор Центра Ельцина; Алексис Пери — профессор истории Бостонского университета и победительница Книжной Премии Пушкинского дома 2018;

— профессор истории Бостонского университета и победительница Книжной Премии Пушкинского дома 2018; Андрей Зорин — доктор филологических наук, профессор Оксфордского университета.

Победители предыдущих лет:

Алексис Пери «Война изнутри. Дневники из блокадного Ленинграда»;

«Война изнутри. Дневники из блокадного Ленинграда»; Розалид Блейксли «Русский холст: Живопись в императорской России, 1757−1881»;

«Русский холст: Живопись в императорской России, 1757−1881»; Доминик Ливен «Навстречу Огню: Империя, война и конец царской России»;

«Навстречу Огню: Империя, война и конец царской России»; Сергей Плохий «Последняя империя. Падение Советского Союза»;

«Последняя империя. Падение Советского Союза»; Кэтрин Мерридейл «Красная крепость: Секреты Русской истории»;

«Красная крепость: Секреты Русской истории»; Дуглас Смит «Бывшие люди: последние дни русской аристократии».

Читайте ранее в этом сюжете: Новые лидеры в науке о России на английском языке