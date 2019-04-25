Москва, 25 апреля 2019, 16:31 — REGNUM Сегодня, 25 апреля, в Москве, в пресс-центре REGNUM, объявлен короткий список книжной премии Пушкинского Дома 2019 (Пушкин Хаус, Лондон).
Данную премию независимый центр русской культуры в Лондоне — Пушкин Хаус — ежегодно присуждает за лучшую книгу о России, написанную на английском языке в жанре нон-фикшн. Премия в размере 5 тысяч фунтов стерлингов вручается с 2013 года с целью содействовать пониманию России и русскоговорящего мира и поддержать интеллектуальные дебаты в этой области. В этом году приз получит автор книги о России, которая была опубликована в период с 1 января до 31 декабря 2018 года. К участию в конкурсе номинировано более ста книг по истории, политике и культуре России. В короткий список вошло шесть книг, посвящённых истории, политике, культуре, мемуарам, написанных авторами из Великобритании, США и Германии. Победитель Премии 2019 года будет объявлен 12 июня в Чартерхаусе в Лондоне на торжественном ужине.
Короткий список Pushkin House Russian Book Prize 2019:
Тейлор Даунинг «1983-й Мир на грани», издательство Little, Brown
Имея доступ к сотням необычайно новых документов, только что выпущенных в США, Тейлор Даунинг впервые может рассказать захватывающую, но правдивую историю о том, как ближний мир оказался на грани ядерной войны в 1983 году.
Марк Галеотти «Воры. Русская супермафия», издательство Yale University Press
Увлекательное исследование, описывающее путь воров во власть, начиная с раннего этапа до их адаптации в современной России, с её не скованной ничем олигархией, и в мире с его глобальными возможностями.
Элеонора Гильбурд «Увидеть Париж и умереть: Советские судьбы западной культуры», издательство Belknap Press at Harvard University Press
История перевода и присвоения, культурной дипломатии и эмоций. Эта история начинается в 50-х годах, когда культурный обмен с капиталистическими странами существенно изменился. Отныне, пусть строго дозированные, подвергавшиеся цензуре, западные тексты становились приемлемым и привычным — а в конце концов и незаметным, обыденным — явлением советской жизни. Закрытые территориальные границы расширяли жанровые границы: художественные альбомы, мемуары, или афиши кинофильмов становились травелогами, а травелоги оказывались вариантом переводов.
Бен Макинтайр «Шпион и предатель: великая шпионская история холодной войны», издательство Viking
Захватывающая история холодной войны от одного из величайших историков Великобритании. Бен Макинтайр рассказывает о шпионаже, предательстве и смелости, которые навсегда изменили ход холодной войны.
Екатерина Петровская «Кажется, Эстер», издательство 4th Estate
Семейная история Кати Петровской неразрывно связана с историей Европы ХХ века. Двоюродный дед застрелил немецкого дипломата в Москве в 1932 году и был приговорён к смертной казни. Дедушка, живший на Украине, исчез во время Второй мировой войны и появился лишь сорок лет спустя. Прабабушка, чьё имя может быть, а может и нет — Эстер, которая была слишком старой и хрупкой, чтобы покинуть Киев, и была убита нацистами возле своего дома.
Сергей Плоxий «Чернобыль: История трагедии», издательство Allen Lane
Книга о Чернобыльской катастрофе 1986 года рассказывает о людях, которые пытались предотвратить аварию, о ликвидаторах, учёных, солдатах и инженерах, которые имели дело с АЭС после аварии. Историк Сергей Плохий собрал информацию о катастрофе на ЧАЭС из материалов, которые ранее нигде не публиковались.
Жюри премии 2019:
- Сергей Гуриев — экономист Европейского банка реконструкции и развития, профессор экономики парижской Школы политических наук (SciencesPo);
- Рейчел Кэмпбелл-Джонстон — главный искусствовед газеты TheTimes;
- Александр Дроздов — исполнительный директор Центра Ельцина;
- Алексис Пери — профессор истории Бостонского университета и победительница Книжной Премии Пушкинского дома 2018;
- Андрей Зорин — доктор филологических наук, профессор Оксфордского университета.
Победители предыдущих лет:
- Алексис Пери «Война изнутри. Дневники из блокадного Ленинграда»;
- Розалид Блейксли «Русский холст: Живопись в императорской России, 1757−1881»;
- Доминик Ливен «Навстречу Огню: Империя, война и конец царской России»;
- Сергей Плохий «Последняя империя. Падение Советского Союза»;
- Кэтрин Мерридейл «Красная крепость: Секреты Русской истории»;
- Дуглас Смит «Бывшие люди: последние дни русской аристократии».
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