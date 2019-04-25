Екатеринбургскую аллею превратили в «дорогу к сказам» в честь Бажова

Екатеринбург, 25 апреля 2019, 13:29 — REGNUM В Екатеринбурге представили уличную выставку «Дорога к сказам» о жизни и творчестве советского классика Павла Бажова. Экспозицию разместили в аллее центрального проспекта Ленина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Композиция разделена на несколько тематических серий: отдельно даны аутентичные фотографии писателя, отдельно — иллюстрации по мотивам его произведений, отдельно — ювелирные украшения, вдохновлённые образами Бажова.
В организации выставки приняли участие специалисты РИЦ ТАСС-Урал, благотворительного фонда «Бажов» и представители группы Синара. На открытии выставки присутствовала замминистра культуры Свердловской области Галина Головина вместе с «бажововедом», писателем Владимиром Ушаковым.
Напомним, 2019 год в Свердловской области объявлен Годом Бажова в честь 140-летия со дня рождения культового автора. Начало празднествам положил правнук великого писателя Алексей Бажов, представивший тематическую выставку в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл».
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