Четверг, 25 Апреля 2019 года
13:04:11 МСК

Видео: отец Бэтмена встречает будущего дворецкого в тизере нового шоу DC

Культура

Сериал «Пенниуорт» начнут показывать в конце июля 2019 года

Лос-Анджелес, США, 25 апреля 2019, 13:03 — REGNUM  Вышел тизер-трейлер сериала «Пенниуорт» сюжет которого расскажет поклонникам комикс-вселенной DC историю Бэтмена. Ролик был опубликован 24 апреля на YouTube-канале DC.

Создатели шоу сообщили фанатам, что его первый эпизод будет показан 28 июля в эфире телесети EPIX. В конце ролика показано, как бывший военнослужащий Альфред Пенниуорт встречает Томаса Уэйна — отца Брюса Уэйна, который впоследствии станет Бэтменом.

Читайте также: Эшли Мюррей из «Ривердейла» попрощалась с сериалом, но не навсегда

В сериале снялись Хейнсли Ллойд Беннетт, Джек Бэннон, Палома Фейт, Бен Олдридж, Райан Флетчер, Джейсон Флеминг и Полли Уокер. Сериал будет состоять из 10 эпизодов.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: никто не любит Болотную Тварь в новом тизере предстоящего сериала DC

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинокомикс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить