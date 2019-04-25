Видео: отец Бэтмена встречает будущего дворецкого в тизере нового шоу DC

Лос-Анджелес, США, , 13:03 — REGNUM Вышел тизер-трейлер сериала «Пенниуорт» сюжет которого расскажет поклонникам комикс-вселенной DC историю Бэтмена. Ролик был опубликован 24 апреля на YouTube-канале DC.

Создатели шоу сообщили фанатам, что его первый эпизод будет показан 28 июля в эфире телесети EPIX. В конце ролика показано, как бывший военнослужащий Альфред Пенниуорт встречает Томаса Уэйна — отца Брюса Уэйна, который впоследствии станет Бэтменом.

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В сериале снялись Хейнсли Ллойд Беннетт, Джек Бэннон, Палома Фейт, Бен Олдридж, Райан Флетчер, Джейсон Флеминг и Полли Уокер. Сериал будет состоять из 10 эпизодов.

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