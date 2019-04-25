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В ФРГ осужден человек, нашедший в мусоре картины Герхарда Рихтера

Культура

Мужчина хотел продать работы, от которых пытался избавиться самый успешный из ныне живущих живописцев Германии

Кёльн, Германия, 25 апреля 2019, 12:55 — REGNUM  В Кёльне осужден мужчина, пытавшийся продать найденные в мусорном баке картины самого высокооплачиваемого художника Германии, передает канал n-tv 25 апреля.

В июле 2016 года знаменитый художник-абстракционист Герхард Рихтер выбросил в мусорный бак четыре небольшие картины без подписи и рамки, сочтя их неудачными. Их случайно нашел безработный мужчина и попытался продать через мюнхенский аукционный дом. В архиве художника в Дрездене сразу установили подлинность работ, однако отсутствие рамок и подписи вызвало подозрения. Дело оказалось в суде.

Суд приговорил 49-летнего обвиняемого к штрафу в размере €3150. По мнению суда, в случае продажи за картины можно было бы получить около €60 тыс. Суд установил, что картины принадлежали художнику, даже находясь в мусорном баке, — «он передал их компании по вывозу мусора с целью утилизации». Сам Рихтер в суде не был заинтересован, 87-летний художник хотел лишь избавиться от неудачных работ.

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