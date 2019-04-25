Видео: никто не любит Болотную Тварь в новом тизере предстоящего сериала DC

Лос-Анджелес, США, , 11:45 — REGNUM Студия DC выложила в сеть первый полноценный трейлер предстоящего сериала «Болотная тварь» (Swamp Thing) по серии одноименных комиксов. Ролик был опубликован 24 апреля на YouTube-канале DC Universe.

Производством шоу занимается режиссёр и продюсер Джеймс Ван («Заклятие», «Аквамен», «Астрал»). В сериале снялись такие актеры, как Хендерсон Вэйд, Дженнифер Билз, Кристал Рид, Энди Бин, Вирджиния Мэдсен, Дерек Мирс и другие.

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Напомним, первый эпизод шоу будет выложен на сайте потокового сервиса DC Universe 31 мая 2019 года. Оригинальный комикс про растение-гуманоида был создан Леном Вейном и Берни Райтсоном, его первая публикация состоялась в 1971 году.

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