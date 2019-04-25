Вор без креста, грех в божьем доме, словарь синонимов и злые подростки

Москва, , 11:44 — REGNUM Очередные премьеры недели: ИА REGNUM рассказывает о новинках в репертуаре кинотеатров.

«Варрава»

Евангельская история… Многие пытались рассказывать ее по-своему. Кто-то переписывал жизнь Христа — насмешки ради или с искренним желанием докопаться до того, что они считали истиной. Другие переворачивали картинку и писали «Евангелия от Иуды». Но был один персонаж, остававшийся совершенно забытым. Варрава, преступник, чья судьба была взвешена на одних весах с судьбой Иисуса. Мы практически ничего о нем не знаем, кроме его имени. Режиссер Евгений Емелин взялся показать нам евангельские события глазами этого невидимки.

«По воле божьей» (18+)

Фильм французского режиссера Франсуа Озона посвящен тяжелой и постыдной теме, о которой все чаще говорят — как с благими, так и с не очень чистоплотными намерениями — сексуальным скандалам в католической церкви.

Трое вроде бы вполне благополучных мужчин спустя годы решаются рассказать о том, что терзало их с детства, — об ужасном опыте самого низкого предательства, на какое способен взрослый. Человек, отравивший жизнь им и многим другим мальчикам, — всеми уважаемый пастырь, и никто не рад внезапным разоблачениям…

Фильм удостоен Гран-при жюри Берлинского кинофестиваля.

«Игры разумов» (16+)

Англия, XIX век. Почтенный филолог работает над масштабным трудом — словарем английского языка, который впоследствии будет прославлен как Оксфордский словарь. В работе ему помогает другой могучий ум. В сотрудничестве этих людей не было бы ничего особенного, если бы ассистент профессора Джеймса Мюррея, бывший военный хирург доктор Майнор, не был опасным психом-параноиком, навсегда запертым в лечебнице с крепкими замками и стенами. Неужели помешанного убийцу привлекает тихая и кропотливая книжная работа или доктор лелеет совсем другие планы? А может быть, это не Майнор, а Мюррей является кукловодом в этом хитроумном представлении?

Интеллектуальный триллер по мотивам реальных событий поставил в Ирландии режиссер Фарад Сафиниа. В главных ролях Мэл Гибсон и Шон Пенн.

«Синонимы» (18+)

Многие в трудную минуту мечтали сбежать куда глаза глядят, без гроша в кармане и без всяких планов на будущее — лишь бы подальше от проблем. Но у большинства здравый смысл — или робость — берут верх, а вот молодой израильтянин Йоав, герой картины Надава Лапида, на безумство решается. И оказывается в Париже зимой, без денег, теплой одежды и жилья. Но с неколебимой безумной верой в то, что однажды он станет самым настоящим парижанином. Только и нужно, что как следует подучить французский…

На Берлинском кинофестивале фильм удостоился «Золотого медведя».

«Последствия» (18+)

Фильм британского режиссера Джеймса Кента рассказывает о трудных буднях побежденной и оккупированной союзниками Германии. В страну, погруженную в разруху и уныние, прибывает офицер британской армии Льюис Морган, назначенный временным мэром полуразрушенного Гамбурга. Ему и его жене Рэйчел придется жить под одной крышей с обитателями уцелевшего от британских ковровых бомбардировок особняка — молодым архитектором-вдовцом и его дочерью. К чему приведут попытки врагов найти общий язык?

«Пираньи Неаполя» (18+)

Герои криминальной драмы Клаудио Джованнези — молодые преступники, члены молодежных банд. У них есть все, что и у прочих подростков, — мечты о будущем, первая любовь и крепкая дружба. Только все это замешано на агрессии, жестокости, крови и смерти. К успеху дойдут далеко не все пацаны… да и что это за успех?

Фильм получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале за лучший сценарий.

«Бладфест» (18+)

Многие любят острые ощущения, вот только цена их иногда может оказаться гораздо выше цены за билет на престижный фан-фестиваль. Герои иронического ужастика Оуэна Эгертона не предполагали, что организатор праздника, посвященного культовым «страшилкам», решит сделать страшную сказку былью. Теперь им приходится не «по фану», а всерьез спасать свои жизни… Поможет ли им доскональное знание законов жанра?

«Злой дух» (18+)

Ох уж эти подростковые проблемы! Герои фильма Адама Макдональда — вдова и ее дочь-школьница — никак не могут наладить контакт друг с другом. Даже перемена мест не помогает. В новом доме в лесу их скандалы разгораются с новой силой — как и интерес дочери к черной магии. В один далеко не прекрасный вечер дочь совершает в лесу мрачный ритуал, чтобы натравить на ненавистную мать злых духов. Утром гнев проходит, но нечистой силе нет дела до подростковых перепадов настроения — она уже приняла «заказ»…

"Большое путешествие»

Наверняка всякий хоть раз обнаруживал в своем почтовом ящике чужое письмо, журнал или бандероль. Но это пустяки. А вот получить чужого ребенка, которого недотепа-аист принес не по адресу… так «везет» далеко не каждому! Медведь Мик-Мик, которому доставили младенца-панду, решает исправить ошибку и самолично отвезти потеряшку в далекий Китай. В трудном путешествии через леса, моря и горы отважному медведю помогут верные друзья и новые знакомцы.

Полнометражный мультфильм поставили режиссеры Наталья Нилова и Василий Ровенский в сотрудничестве с американскими коллегами.