Поп-дива Мадонна выпустила новый клип с рэпером Малумой

Вашингтон, , 11:04 — REGNUM 60-летняя американская певица Мадонна выпустила музыкальный клип на песню Medellin. Ролик размещён на странице исполнительницы в YouTube. Это её первый новый сингл с 2015 года.

Мадонна исполнила песню совместно с колумбийским рэпером Малумой. Клип, который длится шесть минут и 40 секунд, начинается со сцены, где Мадонна преклоняет колени в часовне, сжимая чётки.

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«Я никогда не буду такой, какой меня ожидает общество, — шепчет певица. — […] Но у меня ещё есть надежда. Я все ещё верю в доброту людей. Спасибо Богу за природу. За ангелов, которые окружают меня. За дух моей матери, который всегда защищает. Отныне я — мадам Икс, а мадам Икс любит танцевать, потому что нельзя попасть в движущуюся мишень».

В клипе, режиссёрами которого выступили Диана Кунст и Мау Морго, Мадонна предстаёт в образе учительницы танцев и подруги Малумы. История их отношений заканчивается свадьбой с множеством гостей.

Впервые вживую эта песня прозвучит в 2019 году на Billboard Music Awards. Выход в эфир на национальном телевидении запланирован на 1 мая. Это будет первое выступление Мадонны с новой музыкальной композицией за последние четыре года. Последний раз она появлялась на Billboard Music Awards в 2016 году.