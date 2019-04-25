В ярославском доме-музее Опекушина покажут «Дивное дикое поле»

Ярославль, , 10:56 — REGNUM 26 апреля начинается новый туристический сезон в Доме-музее скульптора-академика А.М. Опекушина, филиале Ярославского художественного музея. Специально к открытию совместно с музеем-заповедником «Дивногорье» подготовлена выставка «Дивное дикое поле». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это первый в истории филиала межмузейный проект. Экспонатами выставки «Дивное дикое поле» станут гербарные образцы из собрания музея-заповедника «Дивногорье», расположенного на юго-востоке Среднерусской возвышенности.

«В прошлом году на «Интермузее» мы увидели стенд «Дивногорья» — восхитились прекрасно оформленными гербарными образцами! Настоящие картины, созданные самой природой! Решили показать их ярославцам в нашем филиале — Музее Опекушина, который сам находится среди полей и лугов. Среди гербарных образцов посетители выставки «Дивное дикое поле» увидят не только повсеместно встречающиеся растения — дуб, липу, сныть, хвощ, ирис, хмель, вьюнок, но и редкие для нашего региона виды — качим, молочай, астрагал, ковыль и многие другие», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM научный сотрудник Дома-музея скульптора-академика А.М. Опекушина Любовь Левина.

По экспонатам выставки можно будет сложить представление о растительности лесов, лугов, степей и меловых склонов южной лесостепи. Зрительные впечатления на выставке дополняются ароматами трав и деревьев, специально разработанными для этого проекта.

Музей-заповедник «Дивногорье» расположен в Воронежской области у слияния рек Дон и Тихая Сосна. Деятельность музея направлена на сохранение ландшафтов, животных, растений и в целом экосистем. На сравнительно небольшой площади заповедника очень близко соседствуют пойменные, степные, лесные зоны, овраги, балки и лесополосы, меловые склоны, благодаря чему здесь очень разнообразный состав флоры и фауны. Выставка будет работать до 29 сентября.

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