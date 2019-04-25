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У православных христиан — Чистый четверг

Культура

Это один из важнейших дней Страстной недели

Москва, 25 апреля 2019, 09:49 — REGNUM  Сегодня, 25 апреля, православные христиане отмечают Великий четверг, который еще называют Чистым.

Это один из важнейших дней Страстной недели. Он связан с четырьмя важнейшими событиями: с Тайной Вечерей, с омовением Христом ног его учеников, с молитвой Христа в Гефсиманском саду и с предательством Иуды. Начиная с Великого четверга, в течение трех дней церковные службы будут посвящены воспоминанию земных страданий Иисуса Христа.

У православных христиан в Чистый четверг принято наводить порядок в доме, начинать печь куличи и красить яйца к Пасхе, до которой осталось три дня. Однако священники говорят о том, что нужно стремиться очистить не свой дом и даже не тело, а свою душу — исповедоваться и причаститься. Ведь именно в этот день почти две тысячи лет назад Иисус Христос установил Таинство Причастия.

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