Сервис аренды жилья Airbnb начнёт снимать оригинальные сериалы

Сан-Франциско, США, , 09:40 — REGNUM Сервис бронирования Airbnb, хорошо известный путешественникам, планирует начать выпуск собственных оригинальных сериалов и телешоу. Об этом 24 апреля сообщило агентство Reuters.

Издание со ссылкой на четырёх инсайдеров пишет, что тем самым компания хочет подогреть интерес своих клиентов к путешествиям. Проект возглавит главный исполнительный директор Airbnb Брайан Чески. По его мнению, креативный контент важен для бренда Airbnb и экономическая выгода в этом случае не является главным вопросом.

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Напомним, компания Airbnb начала свою работу в 2008 году, сегодня её стоимость оценивается в $31 млрд. Ожидается, что в 2020 году она впервые выпустит на рынок свои акции.

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