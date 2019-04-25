Четверг, 25 Апреля 2019 года
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Сервис аренды жилья Airbnb начнёт снимать оригинальные сериалы

Культура

Тем самым компания хочет подогреть интерес своих клиентов к путешествиям

Сан-Франциско, США, 25 апреля 2019, 09:40 — REGNUM  Сервис бронирования Airbnb, хорошо известный путешественникам, планирует начать выпуск собственных оригинальных сериалов и телешоу. Об этом 24 апреля сообщило агентство Reuters.

Издание со ссылкой на четырёх инсайдеров пишет, что тем самым компания хочет подогреть интерес своих клиентов к путешествиям. Проект возглавит главный исполнительный директор Airbnb Брайан Чески. По его мнению, креативный контент важен для бренда Airbnb и экономическая выгода в этом случае не является главным вопросом.

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Напомним, компания Airbnb начала свою работу в 2008 году, сегодня её стоимость оценивается в $31 млрд. Ожидается, что в 2020 году она впервые выпустит на рынок свои акции.

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