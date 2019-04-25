Виртуальная библиотека московского метро пополнила свои фонды

Москва, , 09:02 — REGNUM Пополнение онлайн-библиотеки московского метро включает в себя произведения классиков русской и мировой литературы числом более шестисот, 25 апреля сообщил официальный сайт Мэра Москвы.

На сегодняшний день в режиме реального времени на данном ресурсе «можно скачать или прочитать онлайн 720 книг более чем 90 авторов». Любой желающий может ознакомиться с библиотечным фондом. Сканирование QR-код на корешке позволит загрузить выбранное произведение на своё мобильное устройство. QR-коды, открывающие доступ в библиотеку, размещены на табличках, которые с осени 2018 года можно найти на станциях метро «Чеховская», «Достоевская» и «Библиотека имени Ленина». Самой первой станцией откуда можно было попасть в виртуальное книгохранилище стала «Рассказовка», там летом 2018 года стартовал проект «Книги в метро».

По словам замначальника столичного метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, «проект пользуется популярностью у пассажиров». Поскольку «с момента его запуска в прошлом году произведения в онлайн-библиотеке скачали уже более 150 тыс. раз», руководители проекта «приняли решение о расширении каталога литературных произведений, представленных в электронной библиотеке метро».

На сегодня в фондах можно отыскать самые разные произведения от сказки «Аленький цветочек» Сергея Аксакова, до «Бесов» Федора Достоевского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, модельные муниципальные библиотеки будут созданы в 38 субъектах РФ, на это будет выделено 700 млн рублей.

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