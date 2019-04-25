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Виртуальная библиотека московского метро пополнила свои фонды

Культура

Широкий набор произведений известных авторов стал доступен пассажирам московского метро летом 2018 года. Сейчас его фонды пополнила очередная партия книг

Москва, 25 апреля 2019, 09:02 — REGNUM  Пополнение онлайн-библиотеки московского метро включает в себя произведения классиков русской и мировой литературы числом более шестисот, 25 апреля сообщил официальный сайт Мэра Москвы.

На сегодняшний день в режиме реального времени на данном ресурсе «можно скачать или прочитать онлайн 720 книг более чем 90 авторов». Любой желающий может ознакомиться с библиотечным фондом. Сканирование QR-код на корешке позволит загрузить выбранное произведение на своё мобильное устройство. QR-коды, открывающие доступ в библиотеку, размещены на табличках, которые с осени 2018 года можно найти на станциях метро «Чеховская», «Достоевская» и «Библиотека имени Ленина». Самой первой станцией откуда можно было попасть в виртуальное книгохранилище стала «Рассказовка», там летом 2018 года стартовал проект «Книги в метро».

По словам замначальника столичного метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, «проект пользуется популярностью у пассажиров». Поскольку «с момента его запуска в прошлом году произведения в онлайн-библиотеке скачали уже более 150 тыс. раз», руководители проекта «приняли решение о расширении каталога литературных произведений, представленных в электронной библиотеке метро».

На сегодня в фондах можно отыскать самые разные произведения от сказки «Аленький цветочек» Сергея Аксакова, до «Бесов» Федора Достоевского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, модельные муниципальные библиотеки будут созданы в 38 субъектах РФ, на это будет выделено 700 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Регионы России получат 700 млн рублей на создание модельных библиотек

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