Видео: Рене Зельвегер манипулирует людьми в новом шоу Netflix «Что/если»

Нью-Йорк, США, , 07:41 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выложил в сеть первый тизер-трейлер мини-сериала «Что/если», в котором главную роль исполнила Рене Зельвегер. Ролик был опубликован 23 апреля на портале TV Series Finale.

«На какой риск вы бы пошли, чтобы иметь шанс получить всё это?», — задали вопрос создатели шоу зрителям. Согласно синопсису, они увидят, что происходит, когда хорошие люди совершают нехорошие поступки. В каждом новом сезоне будет показана новая история, изменившая судьбу человека.

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Напомним, Рене Зельвегер исполняет роль загадочной женщины по имени Анна, манипулирующей людьми. Первые эпизод шоу Netflix покажет 24 мая 2019 года.

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