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Во Франции умер актер Жан-Пьер Марьель, снявшийся в «Коде да Винчи»

Культура

Первый фильм с его участием вышел в 1957 году

Париж, 25 апреля 2019, 07:23 — REGNUM  Во Франции в возрасте 87 лет ушел из жизни актер Жан-Пьер Марьель, сыгравший более чем в ста фильмах, в числе которых картины «Все утра мира» и «Код да Винчи». Об этом 24 апреля сообщила газета Le Figaro.

Актер родился 12 апреля 1932 года в городе Дижон, его дед был виноделом, отец — пианистом, а мать — управляющей фабрикой нижнего белья. Впервые в кино он снялся в 1957 года, в фильме «Большой блеф». За свою карьеру Марьель был семь раз номинирован на премию «Сезар».

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Последней работой Жан-Пьер Марьеля в кино стала роль в анимационной картине «Ученик Санты», он озвучил в ней двойника Санта-Клауса. Последней работой в игровом фильме стала роль хозяина лавки древностей в картине «Шагреневая кожа» режиссёра Алена Берлинера.

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