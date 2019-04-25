На востоке Китая найден древний бивень кабана с гравировкой шелкопряда

Чжэнчжоу, Китай, , 06:56 — REGNUM Бивень кабана возрастом более 5 тыс. лет с вырезанным на нём шелкопрядом был обнаружен археологами в провинции Хэнань на севере Китая, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Гравировка глубиной 0,1 мм имеет длину 5,3 см и 1 сам в ширину, как предполагается, является одним из самых ранних обнаруженных в Китае изображений шелкопряда, сообщили в археологическом институте Чжэнчжоу, столицы провинции Хэнань.

Эксперты считают, что шелкопряд, изображений на бивне, осуществлял вращательное движение, о чем говорит форма, в которой он был изображен.

«Вращательное движение, в котором был изображен шелкопряд говорит о том, что древние жители этих мест прекрасно были знакомы с повадками этих насекомых», — заявил глава института Гу Ваньфа.

По словам Гу, древние, прожившие на Центральной равнине, также занимались разведением шелкопряда, о чем говорит ряд найденных шелковых реликвий, найденных на двух местах раскопок, относящихся к неолитическому периоду. По его словам, находки помогут в дальнейшем еще сильнее продвинуться в исследовании ремесленного производства этих мест древности.

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