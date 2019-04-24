Музейные болезни Москвы: Конный двор усадьбы «Влахернское-Кузьминки» закрыт

Москва, , 23:03 — REGNUM Известно, что в Москве, в здании Манежа Конного двора усадьбы князей Голицыных «Влахернское-Кузьминки» обвалился потолок и только по чистой случайности при этом никто не пострадал. В качестве «ответа» на поднявшийся шум с падением потолка в зале Манежа Конного двора, находящегося в ведении Музея Москвы, администрация ГМЗ «Кузьминки-Люблино», на балансе которой находятся остальные сооружения Конного двора, не придумала ничего лучше, как с 24 апреля 2019 года закрыть Конный двор вообще и прекратить доступ туда кого бы то ни было. Даже штатных музейных сотрудников распустили по домам, выпустив официальный приказ «О простое».

Приказ мотивируется «обрушением конструкций в зданиях», однако обрушение было одно — подвесной потолок в Манеже, который не относится к ГМЗ! В двухэтажных флигелях, входящих в ансамбль Конного двора, ничего не падало, также как в фуражном и каретном сараях и конюшне. Кроме того, перекрытия во флигелях во время последней реставрации меняли.

Но теперь закрыт весь ансамбль полностью, ликвидирована постоянная экспозиция «Конный двор в подмосковной усадьбе», а заодно и выставка работ студентов и преподавателей Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г.Строганова «Из века в век», а также все музейные программы, связанные с Конным двором, в том числе те, за которые уже внесена предоплата, и решено отправлять сотрудников в оплачиваемый на 75% отпуск в связи с простоем технического характера.

Не исключено, что у администрации «ГМЗ «Кузьминки-Люблино» и раньше были планы ликвидации экспозиции на Конном дворе, так как еще до обнародования истории с обрушившимся потолком в Манеже, с первого мая, конюшни Конного двора должны были покинуть лошади, принадлежавшие компании «Конный дом».

Отметим, что на сегодняшний день Конный двор в Кузьминках — единственный в черте Москвы, да и в Подмосковье полностью музеефицированный усадебный конный двор. Теперь от Музея, лишившегося своих наиболее привлекательных программ, осталась треть — экспозиция в бывшем Служительском флигеле на Тополевой аллее, посвященная истории усадьбы Кузьминки. Однако за последнее время и она выглядит бедно, ибо Музей Москвы вывез из своего бывшего филиала самые лучшие экспонаты и, несмотря на решение Департамента культуры вернуть их обратно, держит их у себя. Поэтому часть связанных с ними программ фактически упразднена.

Заметим, что ни один экспонат из Кузьминок не включен в действующую экспозицию Музея Москвы, все осело в запасниках мертвым грузом. Видимо ближе к лету откроются маленькие выставки вещей в небольших флигельках на Господском дворе усадьбы, функционирующие только в теплое время года, так как последняя реставрация почему то не сделала их отапливаемыми. Но там только цифровые воспроизведения, а не подлинники! Это все, что теперь может предложить ГМЗ «Кузьминки-Люблино» в год двадцатилетия Музея русской усадебной культуры «Усадьба князей Голицыных «Влахернское — Кузьминки», вошедшего в состав ГМЗ и в преддверии дня музеев!