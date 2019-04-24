«Лучше, чем секс» – любовь к холоду и ветру Ильяса Тухватуллина

Михаил Пустовой, , 22:11 — REGNUM

Каменные исполины. Они порождают сильнейшие эмоции, которые трудно описать привычными словами. «Здесь все настоящие. Это не наркотик, не адреналин — этому еще нет слов», — говорил о горах альпинист-высотник Ильяс Тухватуллин. Горные массивы затягивают, зовут вопреки всем препятствиям на свои вершины и дарят далеко не всем людям понятные чувства. А затем — в одно мгновение хоронят человека, не делая разницы между мастером и новичком. «Ильяс» — документальный фильм кировского режиссёра Владимира Кочурова о том, кого забрала к себе она — Гора.

«Ильяс» — получасовой фильм-память. В нем собраны разрозненные интервью и высокогорные хроники — от чудом отснятых мгновений прохождений сложнейших обледенелых стен, до кадров товарищеских посиделок в базовых альплагерях. Его герой — «снежный барс» из Узбекистана и заслуженный мастер спорта России. Он родился в 1958 году далеко от исхоженных им впоследствии вершин Памира и Тянь-Шаня в северном городе Ленинграде. Ильяс участвовал в восхождениях, ставших легендами в истории нашего альпинизма. В его биографии — первопрохождение Эвереста по центру Северной стены, и Чогори — той самой «Дикой горы», по центру Западной стены.

Ильяса Тухватуллина увели на гору не спортивные или коммерческие амбиции, а личные чувства, перетекающие в философию: «Ты не должен, преодолевая что-то делать. Это надо полюбить: гору, холод, ветер». Там — в густонаселенных долинах для него оставались «эфемерные отношения в городах» и «океан суетливых людей», который жил по «лживым, придуманным идеалам». Горы и альпинизм были для него предопределены. Он так считал.

«Лучших ощущений я никогда не испытывал в жизни. Это такая композиция чувств, очень богатая, очень широкая. Её объяснить нельзя. Это лучше чем секс, лучше, чем еда. Из всех удовольствий одно из самых необычных и при этом заряжающих. На вершине это не кончается — я даже ловил себя на мысли, что я не хочу спускаться. Сначала меня это испугало, потом я начал к этому привыкать», — сформулировал в одной из бесед-размышлений своё отношение к «горной болезни» Тухватуллин.

… Гималаи, северный склон Аннапурны, 7 октября 2012 года: огромная ледяная лавина накрыла двух альпинистов из Узбекистана. Ильяса Тухватуллина и его напарника по восхождению Ивана Лобанова больше никто не видел. От них остались только воспоминания.

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