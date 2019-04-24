На Тверском бульваре откроется фотовыставка «Архитектура русского храма»

Москва, , 20:52 — REGNUM 25 апреля на центральной аллее Тверского бульвара в Москве откроется фотографический фестиваль «Архитектура русского храма». Накануне пасхальных торжеств жители столицы смогут увидеть уникальные фотографии православных храмов от Антарктиды — до Святой Земли, от Валаама — до Чукотки. 40 ведущих российских фотографов, а также творческие группы представили историю русского зодчества от XVI века до наших дней.

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, соорганизатор фестиваля Елена Сутормина, считает, что «выставка даёт каждому редкую возможность под открытым небом любоваться шедеврами, созданными нашими предками, осознавать великую силу их культурных ценностей, силу самого праздника и христианства».

Инициатива проведения этого фестиваля поддержана Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Фестиваль организован Общественной палатой РФ, международным общественным фондом «Российский фонд мира», центром продюсирования российской фотографии «ПроЛаб».