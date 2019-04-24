В отдаленном предгорном селе Ингушетии открыли дом культуры

Магас, , 16:11 — REGNUM В Ингушетии открыт новый очаг культуры в селе Алкун. Это уже третий дом культуры, построенный в республике с начала 2019 года. На его открытие в регион прибыли министр культуры РФ Владимир Мединский и ректор ГИТИСа Григорий Заславский, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в пресс-службе главы региона.

Дом культуры в селе Алкун возведен в рамках госпрограмм «Культура России (2012−2018 годы)» и «Устойчивое развитие сельских территорий». В нем имеются все условия для отдыха местных жителей: зрительный зал на 200 мест, мастерские для работы кружков и обучения детей народным ремеслам, сельская библиотека. В скором времени сюда поступит оборудование для демонстрации кинофильмов.

Об этом сообщил в ходе торжественной церемонии открытия глава Минкультуры РФ. Он также отметил, что в 2019 году в Ингушетии будут открыты еще восемь домов культуры. В ходе торжеств прошла также символическая посадка деревьев. Евкуров, Мединский и Заславский посадили во дворе дома культуры именные березки.

Стоит отметить, что за 11 лет в Ингушетии уже построен и введен в эксплуатацию 31 дом культуры. Власти региона намерены до 2020 года открыть центры культуры во всех населённых пунктах республики. В 2018 году Ингушетии выделили 173 млн рублей из федеральной казны на строительство очагов культуры на селе. Это самая большая сумма среди всех субъектов РФ.

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