Опубликованы новые кадры отечественной фантастики «Вратарь Галактики»

Москва, , 14:47 — REGNUM Режиссёр и продюсер Джаник Файзиев выложил в сеть первый трейлер своего фантастического фильма «Вратарь Галактики». Ролик был опубликован 24 апреля на портале «Афиша».

https://twitter.com/afisha/status/1120996497049436160

Согласно синопсису, действие картины происходит в 2071 году в Москве, которую покрыли тропические леса из-за изменения климата, произошедшего по причине раскола Луны. Главному герою по имени Антон предстоит участвовать в межгалактические соревнованиях по космоболу — игрой, которая в действительности окажется битвой за землю с «инопланетным злом».

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Напомним, в сентябре 2018 года стало известно, что премьера «Вратаря галактики» пройдёт в России 17 октября 2019 года. В фильме снялись Евгений Миронов, Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова и другие.

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