Вашингтон, , 14:41 — REGNUM

В конце 2019 года в США заработает сервис потокового вещания Disney+, который предоставит доступ к просмотру анимационных фильмов производства Disney и Pixar. Однако полнометражный мультфильм «Дамбо» (1941) будет представлен на платформе в отредактированной версии, пишет испанская газета ABC.

Из мультфильма вырежут сцену, в которой группа ворон учит летать главного героя — слоненка Дамбо. Лидера этой группы зовут Джим. Это аллюзия на действовавшие в США законы о расовой сегрегации, прозванные в народе «законами Джима Кроу» (букв. Джим Ворона). Имя Джима Кроу впервые появилось в песенке в первой половине XIX века и стало нарицательным. Им называли бедных неграмотных афроамериканцев.

В последние годы многие привычные фильмы и мультфильмы подвергались критике со стороны правозащитников, феминистов, ЛГБТ-движения за наличие «устаревших» сцен. Это и «Питер Пэн», «Книга джунглей», «Русалочка», «Спящая красавица», «Алладин» и другие.

Читайте развитие сюжета: Эльфы на фургоне в поисках магии: первый трейлер Onward