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Леонардо Ди Каприо может сняться в новой картине Гильермо Дель Торо

Культура

Производство фильма займется студия Fox Searchlight

Леонардо Ди Каприо может сняться в новой картине Гильермо Дель Торо
© ИА REGNUM
Ди Каприо

Лос-Анджелес, США, 24 апреля 2019, 13:29 — REGNUM  Леонардо Ди Каприо ведет переговоры по поводу своего возможного участия в новом фильме режиссёра Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров» (Nightmare Alley). Об этом 23 апреля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Отмечается, что в рамках этого проекта Дель Торо вновь объединится со студией Fox Searchlight, вместе с которой он работал над созданием «Формы воды». Кинематографист написал сценарий к будущей картине совместно с Ким Морган («Запретная комната», «Сеансы»).

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В основу картины ляжет одноимённый роман Уильяма Линзи Грэшема, который уже однажды был экранизирован — в 1947 году режиссёром Эдмундом Гулдингом. Тогда главные роли в картине исполнили Тайрон Пауэр и Джоан Блонделл.

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