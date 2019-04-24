Названа дата проведения церемонии вручения «Оскара 2020»

Лос-Анджелес, США, , 13:15 — REGNUM Следующая, 92-я по счету, церемония вручения премии «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года. Об этом 23 февраля сообщил сайт Академии кинематографических искусств и наук США.

Мероприятие пройдет как и ранее — в театре Dolby Theatre Лос-Анджелеса. Трансляцию церемонии вручения премии будет вести телеканал ABC. Отмечается, что она будет показана более чем в 225 странах мира.

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Напомним, 91-я церемония вручения «Оскара» состоялась 24 февраля 2019 года. В номинации «Лучший фильм» победила картина режиссера Питера Фаррелли «Зелёная книга».

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