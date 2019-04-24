В Москве открывается выставка Михаила Кулакова «Стиль Оттепели»

Москва, , 11:13 — REGNUM 24 апреля для посетителей в здании Московского музея современного искусства на Гоголевском бульваре открывается ретроспективная выставка российского и итальянского художника Михаила Кулакова «Стиль Оттепели». Всего в экспозиции 400 работ, 140 из них принадлежит кисти Кулакова, остальные — отечественным мастерам также «исповедующим» абстрактный стиль в искусстве — Владимиру Слепяну, Валерию Юрлову, Льву Кропивницкому и другим.

Отдельный раздел выставки — картины Михаила Кулакова на религиозную тему. Здесь же представлены произведения художников, занимавшихся в советское время мистическими сюжетами «подпольно».

Картины Михаила Кулакова хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее, личных собраниях коллекционеров России и Италии. Часть из них и представлена на выставке.

Михаил Кулаков — известный советский и итальянский абстракционист. В 1976 году эмигрировал в Италию. Умер в 2015 году.