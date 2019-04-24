Москва, , 10:54 — REGNUM

Министерство культуры России на совеем официальном портале с гордостью отчиталось за результаты проведения с 20 на 21 апреля Всероссийской акции «Библионочь». В 85 регионах страны в 2500 мероприятиях приняло участие более 5 миллионов человек. Библиофилы и простые любители литературы пришли в 2300 библиотек, музеев, книжных магазинов, художественных галерей, выставочных залов и других учреждений культуры. Особой популярностью акция пользовалось в Москве: в Российскую государственную библиотеку («Ленинку») пришло более двух с половиной тысяч человек. Надо признать, что в стенах учреждения в соответствии с выдвинутым организаторами лозунгом «Весь мир — театр» (дань Году театра в России) прошло 8 представлений разных жанров.