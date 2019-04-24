«Наша Алла»: концерт в «Гоголь-центре» в постановке Кирилла Серебренникова

Москва, , 09:34 — REGNUM 24 и 25 апреля в московском театре «Гоголь-центр» 24 и 25 апреля пройдет концерт-посвящение Алле Пугачевой «Наша Алла». Автором идет, постановщиком выступил давний поклонник певицы художественный руководитель театра Кирилл Серебренников. На сайте приведено его послание. Приводим полностью, без цензорских купюр:

«Скажите «Наша Алла», и любой от пяти до ста лет поймет, о ком идет речь, о ком идет речь. Алла Пугачева. Хотим мы этого или нет — она всегда с нами, в нас, про нас. Алла Пугачева — это Страна. С ее изменениями и перегибами, крайностями и откровениями, взлетами и падениями. А страна у нас одна. И наша Алла — одна на всех и у каждого своя. Гоголь-центр делает подарок себе и нашим зрителям к юбилею Аллы Пугачевой. Концерт-посвящение. Известные и неизвестные песни из репертуара Пугачевой 70−80-х годов. Новые интерпретации, неожиданные аранжировки. Мы споем эти песни так, как мы их слышим, чувствуем и понимаем сегодня. Песен в репертуаре Аллы Пугачевой — сотни. Мы выберем наши любимые».

Ожидается, что представление посетит и сама Алла Пугачева, отметившая 15 апреля юбилей. Кстати, Серебренников, покинувший свою квартиру, где он находился по решению суда по делу о «Седьмой студии», 8 апреля, сидел в первом ряду на вечере певицы в Кремлевском дворце.

Знаменитые хиты Пугачевой исполнят артисты театра Один Байрон, Рита Крон, Никита Кукушкин, Филипп Авдеев, Александр Горчилин, Мария Селезнева, Светлана Мамрешева, Екатерина Стеблина и многие другие.