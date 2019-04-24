В Театре им. Е. Вахтангова премьера «Новой квартиры» Карло Гольдони

Москва, , 08:56 — REGNUM 24 и 25 апреля Академический театр имени Евгения Вахтангова представляет на Новой сцене премьеру — спектакль «Новая квартира» классика итальянского театра Карло Гольдони. Это вторая постановка драматурга в прославленном московском театре за почти столетнюю историю. Ее осуществил приглашенный с Апеннин режиссер Джорджио Сангати. Вместе с ним над спектаклем трудились его соотечественники сценограф Альберто Ноннато и художник по костюмам Элеонора Росси. Актеры исключительно отечественные: в ролях Валерий Ушаков, Мария Волкова, Ксения Кубасов, Александра Стрельцина, Екатерина Крамзина, Евгений Пилюгин и другие.

Зритель увидит удивительную венецианскую комедию характеров и положений, смешную и немного грустную.