Музей Набокова в Петербурге возобновит работу в конце апреля

Санкт-Петербург, , 08:55 — REGNUM Закрытый в марте 2019 года на ремонт музей писателя Владимира Набокова в Петербурге откроется для посетителей уже 29 апреля. Об этом проинформировала пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Находящийся в ведении вуза «Музей В. В. Набокова», расположенный в здании на Большой Морской улице, д. 47, был закрыт для посещения с 27 марта, как сообщалось, «в связи необходимостью обеспечения сохранности экспозиции, музейных предметов и музейных коллекций <…> в условиях проведения ремонтно-строительных работ в помещениях здания, не принадлежащих СПбГУ».

В вузе отреагировали на появление в СМИ предположений о том, что музей Набокова закрылся на неопределенный срок и вообще будет ликвидирован. «Они не соответствуют действительности», — подчеркнули в СПбГУ. Причиной временной паузы в работе музея является только ремонт здания, начатый районными властями.

«Проводимые работы создавали реальную угрозу историческим интерьерам и экспонатам, из-за чего работу музея и допуск посетителей пришлось ограничить. Руководством Санкт-Петербургского университета была достигнута договоренность с руководством районной администрации об изменении логистики ремонтных работ, которая позволит открыть музей для посетителей уже 29 апреля», — разъяснили в вузе.

19 апреля текущего года в СПбГУ открыли Центр по изучению наследия Владимира Набокова.

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