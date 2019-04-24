Среда, 24 Апреля 2019 года
08:40:16 МСК

В Нур-Султане ко Дню Победы откроют музей военной техники

Культура

Будут представлены как современные образцы военной техники, так и техника времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет

Астана, 24 апреля 2019, 07:56 — REGNUM  Музей военной техники под открытым небом откроется на территории национального военно-патриотического центра в Нур-Султане, сообщили 24 апреля в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

В министерстве отметили, что открытие музея приурочено к празднованию 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На выставке будут представлены как современные образцы военной техники, так и техника времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет.

Напомним, 17 апреля более 300 школьников Алма-Аты заступили на «Вахту памяти» у мемориала Вечного огня. Торжественная церемония стала началом подготовки к празднованию Дня Победы в городе.

Читайте также: При праздновании Дня Победы жители Казахстана будут отдыхать четыре дня

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие музеев
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить