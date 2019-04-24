В Нур-Султане ко Дню Победы откроют музей военной техники

Астана, , 07:56 — REGNUM Музей военной техники под открытым небом откроется на территории национального военно-патриотического центра в Нур-Султане, сообщили 24 апреля в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

В министерстве отметили, что открытие музея приурочено к празднованию 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На выставке будут представлены как современные образцы военной техники, так и техника времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет.

Напомним, 17 апреля более 300 школьников Алма-Аты заступили на «Вахту памяти» у мемориала Вечного огня. Торжественная церемония стала началом подготовки к празднованию Дня Победы в городе.

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