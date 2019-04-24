«Как Эйфелева, но получше немножко»: Минниханов о проекте «Тюбетей Tower»

Казань, , 05:36 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов, которому представили проект смотровой башни «Тюбетей-Tower» стоимостью 350 млн рублей, поручил своему помощнику Наталии Фишман и минстрою региона организовать конкурс на разработку проекта облика башни и прилегающей территории. Конкурс планируется международным, а сам проект должен пройти общественные слушания. После знакомства с планами инвесторами из Перми построить в Казани башню высотой 125 метров Минниханов заявил, что она «как Эйфелева, но получше немножко», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ещё в конце февраля 2019 года глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала о новых инвестиционных проектах республики в рамках брифинга. Тогда же она представила и проект башни «Тюбетей-Tower», заявленный бизнесменом из Перми Рашидом Габдуллиным, оцениваемый в 300−350 млн рублей. Известно, что саму башню высотой 125 метров планируется разместить рядом с Дворцом водных видов спорта на правом берегу Казанки. Смотровая площадка в башне запланирована на высоте 95 метров, а на прилегающей территории планируется строительство тематического парка. Инвестор оценивает ежегодный поток посетителей башни до 500 тыс. человек, а окупить проект хотят за 2,5 года. Внутри башни помимо смотровой площадки планируется ресторанный комплекс, магазины сувениров.

Рустаму Минниханову идею представили в рамках заседания инвестиционного совета республики 23 апреля.

«Тюбитей Тауэр… как Эйфелева, но получше немножко», — отметил глава республики, прежде чем дать слово самому инвестору.

Рашид Габдуллин уточнил, что Казань достигла выдающихся результатов во всех сферах деятельности, в том числе туризме, а проект призван поддержать этот тренд.

Инвестор отметил, что место выбиралось совместно с главным архитектором Казани.

«Это то, что искусствоведы называют китчем. Это когда наивность. Это когда берётся буквальная интерпретация какого-либо элемента и используется в архитектурном, в том числе, как вариант, сооружении. Мы должны, как город, понимать, что одним из наших символов будет этот объект. Мы должны быть убеждены в его художественных достоинствах», — заявила советник Минниханова Наталия Фишман.

Фишман совместно с министерству строительства, архитектуры и ЖКХ РТ было поручено заняться организацией международного конкурса на разработку проекта архитектурного облика башни и прилегающего парка. Глава региона уточнил, что по проекту нужно провести общественные слушания.

«Вообще, тюбетейка — это головной убор нашей нации. И сделать какой-то памятник тюбетею, ее как-то капитализировать — это идея неплохая. Она должна быть и легкой, и красивой, и уникальной. Я думаю, что можно объявить конкурс», — отметил Рустам Минниханов, добавив, что можем поучаствовать, «дать грант на это», а сама идея требует доработки.