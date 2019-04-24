Рим, 24 апреля 2019, 02:23 — REGNUM
В итальянском Риме открыли после десяти лет реставрации знаменитый «Золотой дом» императора Нерона Клавдия Цезаря Августа Германика, сообщает портал «Евро Пульс».
Сообщается, что теперь посетители дворца смогут ознакомиться не только с музеем и выставочными залами, но и с подземными сооружениями «Золотого дома». Отмечается, что специалистам удалось отреставрировать отделку и мозаику в дворце, а также заменить освещение, приблизив его к оригинальному.
Как подчеркивает портал, экскурсию по этому дворцу включат в общий входной билет в Колизей, Палатин и на Римский форум. Также для посетителей будет доступен 3D-тур по интерьерам Проходного дворца, который в I веке сгорел и на его месте был построен «Золотой дом».