Скандальный фильм «Братство» Лунгина представят в Москве в конце апреля

Москва, , 22:50 — REGNUM Скандальный фильм «Братство» будет представлен режиссёром Павлом Лунгиным 29 апреля 2019 года в московском кинотеатре «Октябрь». Об этом 23 апреля сообщил сайт телеканала RT.

Ранее стало известно, что новая картина режиссёра выйдет в прокат 10, а не 9 мая, как было запланировано. В интервью журналистам Лунгин заявил: «Если это действительно такая символичная дата (9 мая), я не хочу прорываться туда лбом».

Читайте также: Звезда «Мстителей» исполнила цирковой номер во время голливудской церемонии

Напомним, в марте 2019 года заместитель главы комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Морозов заявил, что «Братство» не является тем фильмом, премьеру которого стоит проводить в России в День Победы. Он сообщил, что картина после показа вызвала «неоднозначную» реакцию в организациях ветеранов.

Читайте ранее в этом сюжете: Михалков объяснил снятие фильма Лунгина «Братство» с программы ММКФ