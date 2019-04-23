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Скандальный фильм «Братство» Лунгина представят в Москве в конце апреля

Культура

В широкий прокат картина выйдет 10 мая 2019 года

Скандальный фильм «Братство» Лунгина представят в Москве в конце апреля
Цитата из к/ф «Братство». Реж. Павел Лунгин. 2018. Россия

Москва, 23 апреля 2019, 22:50 — REGNUM  Скандальный фильм «Братство» будет представлен режиссёром Павлом Лунгиным 29 апреля 2019 года в московском кинотеатре «Октябрь». Об этом 23 апреля сообщил сайт телеканала RT.

Ранее стало известно, что новая картина режиссёра выйдет в прокат 10, а не 9 мая, как было запланировано. В интервью журналистам Лунгин заявил: «Если это действительно такая символичная дата (9 мая), я не хочу прорываться туда лбом».

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Напомним, в марте 2019 года заместитель главы комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Морозов заявил, что «Братство» не является тем фильмом, премьеру которого стоит проводить в России в День Победы. Он сообщил, что картина после показа вызвала «неоднозначную» реакцию в организациях ветеранов.

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