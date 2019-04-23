Голодец передала эстафету Всероссийского театрального марафона Поволжью

Нижний Новгород, , 21:09 — REGNUM Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец в рамках торжественного мероприятия с участием полпреда президента в ПФО Игоря Комарова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина передала эстафету Всероссийского театрального марафона Приволжскому федеральному округу. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

«Я напомню, что 2019 год объявлен Годом театра президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2018 года и открыли мы его во Владивостоке. Почти 50 тыс. зрителей стали непосредственными участниками театральных действий в разных уголках нашей страны, более миллиона зрителей смотрели спектакли и постановки по телеканалам и в интернет-трансляциях. Но мы видим, что с каждым городом, с каждым субъектом федерации, с каждым федеральным округом Театральный марафон набирает свою силу, набирает своих поклонников и сторонников. Я уверена, что в Приволжье Театральный марафон ждет феерический успех», — заявила Голодец.

По словам Никитина, марафон для Нижегородской области «серьезный импульс и привлечение внимания к театральному искусству, к театральному комплексу и вообще к комплексу культуры нашего региона».

«У нас действительно любят театр по-настоящему. Это проявляется и в общении, и в обсуждении, в том, как люди интересуются этим видом искусства», — добавил губернатор.

Комаров отметил, что в регионах Поволжья насчитывается почти 2 тыс. профессиональных и любительских театральных коллективов. Половина из них — школьные театры, еще 130 — студенческие театральные студии. И во всех регионах ПФО любят и ценят театральное искусство.

«Мы хотим, чтобы театр завораживал, покорял и завоевывал все новые зрительские сердца. Особенно важно прививать театральную культуру в молодежной среде, которая так открыта для творчества, экспериментов и перевоплощений», — подчеркнул Комаров.

Нижегородцы принимают эстафету от Челябинской области. 24 и 25 апреля 2019 года на сцене Нижегородского государственного академического театра драмы им. Горького зрители смогут увидеть спектакль по пьесе Володина «Пять вечеров» Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова.

Далее марафон переместится в Кировскую область. С 26 по 28 апреля 2019 года Нижегородский театр драмы представит кировчанам три спектакля: «Павел I» по пьесе Дмитрия Мережковского, «Три романса о любви» по произведениям современной драматургии и «Метод Гронхольма» по пьесе Жорди Гальсерана. После ПФО эстафета перейдет в Центральный федеральный округ.

В ходе торжеств министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная подарила вице-премьеру эксклюзивную шкатулку с городецкой росписью, на крышке которой изображены нижегородский Академический театр драмы им. М. Горького и логотип Года театра.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2018 года Министерство культуры РФ объявило о Театральном марафоне, организатором которого является Союз театральных деятелей. Оргкомитет по проведению Года театра возглавляет зампред правительства Ольга Голодец.

Марафон стартовал 18 января на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. После завершения церемонии открытия Театрального марафона гостям представили балет Петра Чайковского"Спящая красавица».

Всероссийский театральный марафон продлится до конца 2019 года — Года театра — и охватит все 85 регионов России. Завершится марафон в Калининграде.